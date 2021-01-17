Глава "Укрзализныци": моя зарплата составляет 625 тыс. грн

Владимир Жмак считает зарплату низкой для своей должности.

Глава "Укрзализныци": моя зарплата составляет 625 тыс. грн
Фото: agropolit.com

Глава правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак назвал размер своей зарплаты – 625 тыс. грн.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина", пишет Интерфакс.

"Моя заработная плата составляет 625 тыс. грн. И это любой сможет увидеть в декларации, поэтому скрывать ее смысла не имеет", - отметил топ-менеджер.

Жмак добавил, что такая зарплата у него была 25 лет назад, когда он "занимался бизнесом в "Киевстаре", затем в "ТНК-ВР" и т.п.". "Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как "Укрзализныця", - сказал он. Он отметил, что его зарплата значительно меньше, чем предыдущего руководителя - Евгения Кравцова, поскольку высокая заработная плата Кравцова "вызвала очень большой общественный резонанс".

Жмак также отметил, что заработную плату членам наблюдательного совета устанавливает акционер компании - Кабинет министров Украины.

Напомним, Наблюдательный совет "Укрзализныци" проголосовал за назначение главой компании члена Наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака в августе 2020 года.

В июне наблюдательный совет "УЗ" принял решение о немедленном отстранении от полномочий ответственного за грузовые перевозки и. о. члена правления Романа Веприцкого, а также рекомендовал правительству освободить его от занимаемой должности.

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