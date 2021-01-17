Швейцарская компания вышла из проекта "Северный поток-2", чтобы не попасть под санкции, - Bloomberg
Zurich Insurance Group AG оставила проект вслед за норвежским сертификатором DNV GL и датским консультантом Ramboll.
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", чтобы не попасть под новые санкции США.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что после предостережений США Zurich Insurance Group AG оставила проект вслед за двумя другими европейскими компаниями - норвежским сертификатором DNV GL и датским консультантом Ramboll.
По данным Bloomberg, решение Zurich Insurance связано с угрозой оказаться под ограничениями США. Официальный представитель компании отказался комментировать эту информацию, сославшись на конфиденциальность.
Новые американские санкции направлены против тех, кто обеспечивает "Северному потоку-2" техническую сертификацию и страхование.
Напомним, Соединенные Штаты в декабре прошлого года включили в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год штрафные меры при содействии продаже, аренде или предоставлении судов-трубоукладчиков для строительства "Северного потока-2", а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве. Однако президент Дональд Трамп наложил вето на проект бюджета.
В начале января Сенат США повторно поддержал оборонный бюджет с помощью для Украины и санкциями против "Северного потока-2", окончательно преодолев вето Трампа.
РоSSия надеется завершить капитальное строительство первой из двух ниток газопровода в первой половине 2021 года.