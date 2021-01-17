Швейцарская компания вышла из проекта "Северный поток-2", чтобы не попасть под санкции, - Bloomberg

Zurich Insurance Group AG оставила проект вслед за норвежским сертификатором DNV GL и датским консультантом Ramboll.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", чтобы не попасть под новые санкции США .

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что после предостережений США Zurich Insurance Group AG оставила проект вслед за двумя другими европейскими компаниями - норвежским сертификатором DNV GL и датским консультантом Ramboll.

По данным Bloomberg, решение Zurich Insurance связано с угрозой оказаться под ограничениями США . Официальный представитель компании отказался комментировать эту информацию, сославшись на конфиденциальность.

Новые американские санкции направлены против тех, кто обеспечивает "Северному потоку-2" техническую сертификацию и страхование.

Напомним, Соединенные Штаты в декабре прошлого года включили в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год штрафные меры при содействии продаже, аренде или предоставлении судов-трубоукладчиков для строительства "Северного потока-2", а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве. Однако президент Дональд Трамп наложил вето на проект бюджета.

В начале января Сенат США повторно поддержал оборонный бюджет с помощью для Украины и санкциями против "Северного потока-2", окончательно преодолев вето Трампа.

РоSSия надеется завершить капитальное строительство первой из двух ниток газопровода в первой половине 2021 года.