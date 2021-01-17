Португалия стала четвертой страной Европы, отказавшейся от угля

В 2016 году от угля отказалась Бельгия, а в 2020-м - Австрия и Швеция.

Португалия стала четвертой страной Европы, отказавшейся от угля
Фото: Макс Левин

В пятницу, 16 января, в Португалии закрылась угольная электростанция Sines мощностью 1296 МВт, производившая около 12% общих выбросов СО2 в стране.

Об этом сообщает Іcis.com.

Произошло это почти на девять лет раньше, станцию планировали закрыть в 2030 году.

Таким образом, Португалия стала 4-й страной в Европе, которая полностью исключила уголь в производстве электроэнергии с момента подписания Парижского соглашения. В 2016 году от угля отказалась Бельгия, а в 2020 - Австрия и Швеция.

В Европе в первом полугодии 2019 года угольная генерация упала на 19%, во втором - снижение ускорилось до 23%. В 2020 году эти показатели будут на 5-10% выше.

"Европа неуклонно зеленеет. А это значит, что будут повышать «зеленые» налоги и с каждым годом будет все больше требований и препятствий к импорту товаров, включая украинские, с высоким углеродным следом для производства. Поэтому Украине уже нужно внедрять программу постепенного отказа от угольной генерации. Это также важно с точки зрения энергетической безопасности ввиду значительной зависимости Украины от импорта угля из РоSSии и других стран", прокомментировал глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Он отметил, что ТЭС входят в перечень 50 объектов, являющихся наибольшими загрязнителями природной среды в Украине. В Европе сейчас основным подходом стало замещение угля газом на существующих ТЭС, что не требует значительных инвестиций, но дает снижение выбросов СО2 на 40%.

Напомним, Чехия планирует отказаться от использования угля с 2038 года. Дания решила отказаться от добычи нефти и газа в Северном море и к 2050 году хочет свести уровень выбросов CO2 в стране к нулю.

В июне прошлого года Кабинет министров Украины ввел приоритетное использование отечественного энергетического угля для производства электрической энергии на ТЭС.

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