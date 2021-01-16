TDK вложит $5 млрд в производство аккумуляторов для электромобилей и резервной энергетики

TDK вложит $5 млрд в производство аккумуляторов для электромобилей и резервной энергетики

Один из крупнейших в мире производителей аккумуляторов для смартфонов, японская компания TDK, готовит огромные инвестиции для перехода в лигу игроков больших литиевых аккумуляторов. В следующие три года компания вложит в модернизацию бизнеса свыше 520 млрд иен, что эквивалентно $5,01 млрд. Тем самым новыми точками роста для TDK станут электротранспорт и чистая энергетика.

Согласно планам, через пять лет каждый третий проданный во всём мире автомобиль будет на электрической тяге. Это поощряет производителей электронных компонентов и аккумуляторов сосредотачивать усилия на этих новых направлениях. Компания TDK также стремится воспользоваться новой тенденцией и готовит с апреля этого года огромные инвестиции.

Для начала TDK значительно увеличит выпуск аккумуляторов для электроскутеров и мотороллеров, популярнейшего средства транспорта в Юго-Восточной Азии. Следующим шагом станет производство тяговых аккумуляторов для электромобилей и аккумуляторных батарей для резервного питания и буферного накопления электричества, включая аккумуляторы для домашнего использования.

Ещё одним направлением для TDK станет выпуск элементной базы для использования в преобразователях энергии (инверторах), блоках питания и зарядных блоках. Но здесь у TDK очень много конкурентов, хотя компания рассчитывает на то, что производители электромобилей и запчастей к ним движутся в сторону глобального аутсорсинга и она тоже сможет ухватить свой кусок пирога.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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