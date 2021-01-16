Монетка на память. Украинцы оставляют себе большинство монет мелкого номинала

По состоянию на 1 декабря 2020 в обращении находилось 13.5 млрд единиц монет на общую сумму 3,1 млрд гривен. Из них 17,7% по сумме приходится на монеты, которые уже не является средством платежа. Об этом говорится в данных экспертной платформы НБУ.

Изъятие монет

С 1 октября 2019 года в Украине перестали быть платежным средством монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, а с 1 октября 2020 года — еще и монеты номиналом 25 копеек.

Продолжается постепенный процесс изъятия из обращения этих денежных знаков (четное количество монет номиналом 25 копеек можно обменять в кассе любого банка, а монеты 1, 2 и 5 коп. в кассах 4 уполномоченных банков с широкой сетью отделений по стране).

Монетка на память

Согласно данным платформы, большинство монет мелкого номинала граждане оставили себе на память: с начала октября 2019 года до конца ноября 2020 году в кассы банков Украины поступило 34,6 млн штук монет номиналами 1, 2 и 5 копеек с 5,7 млрд единиц, находившихся в обращении по состоянию на 1 октября 2019 года.

По количеству таких монет в обращении сокращение составило за последние 14 месяцев только 0,61%.

Быстрее граждане сдают монеты номиналом 25 копеек. За последние два месяца их обменяли в кассах банков Украины 48,2 млн штук, а с начала применения правил округления общей (в чеке) суммы расчетов наличными до 10 копеек (01.10.2019) — 109 млн штук, что составляет 3,5%.

Каких монет больше в обращении

По количеству в обращении больше всего монет мелкого номинала. А вот по общей сумме самой востребованной монетой является номинал 1 гривна (их в обращении 713,3 млн шт.).

Напомним

В течение 2019 годов в денежном обращении Украины происходили изменения, которые были направлены на оптимизацию номинального ряда банкнот и монет.

В частности, сегодня платежными средствами является монеты номиналами 10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен (6 номиналов монет). Еще 10 номиналами представлены банкноты гривны. Постепенно номинальный ряд банкнот и монет в Украине будет состоять из 12 номиналов.