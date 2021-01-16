Германия продлила разрешение на строительство "Северного потока-2" до конца мая

Между тем строительство газопровода в водах Дании затягивается.

Федеральное ведомство судоходства и гидрографии ФРГ в пятницу, 15 января, позволило дальнейшее строительство газопровода "Северный поток - 2" в немецких водах.

Как говорится в сообщении регулятора, новое разрешение расширило временные рамки уже выданного ранее разрешения, передает DW.

"Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой особой экономической зоне на двух участках - протяженностью примерно 16,5 километра и 13,9 километра в период... до конца мая (2021 года. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Таким образом были расширены временные рамки уже выданного разрешения, которое проектная компания запрашивала в июле 2020 года. "Запрос касается нового временного окна для прокладки труб с помощью корабля с якорным позиционированием на части маршрута, остающейся в немецкой исключительной экономической зоне", - сообщило ведомство.

Между тем строительство газопровода в водах Дании затягивается.

"Мы получили одобрение Датского энергетического агентства начать работу в пятницу. Но это не значит, что мы возобновим укладку труб в этот же день", - заявил 15 января представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG немецкому изданию Handelsblatt.

По его словам, сначала необходимо проверить техническое оборудование.

"Вероятно, в конце января или в начале февраля мы сможем более точно оценить, когда начнем укладку труб", - добавил представитель Nord Stream 2 AG.

Строительство газопровода было приостановлено в декабря 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. РоSSийское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в немецкий порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 км в особой экономической зоне Германии.

Соединенные Штаты в декабре включили в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год штрафные меры за содействие продаже, аренде или предоставление судов-трубоукладчиков для строительства "Северного потока-2", а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве. Однако президент Дональд Трамп наложил вето на проект бюджета.

В начале января Сенат США повторно поддержал оборонный бюджет с помощью для Украины и санкциями против "Северного потока-2", окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.