Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой

Правительство Нидерландов рассматривает возможность коллективного ухода в отставку из-за отчета, в котором его обвиняют в ненадлежащем управлении. Об этом пишет Reuters.

Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой
Фото: liga.net

В чем суть ошибки

Начиная с 2012 года налоговые органы страны ошибочно обвинили около 20 тыс. семей в мошенничестве. Чаще всего это была неправильно заполненная форма или отсутствие подписи. В худшем случае семьи могли получать немного большую субсидию, чем имели право, из-за колебаний их доходов. Особенно большое внимание в налоговой уделяли родителям с двойным гражданством и темнокожим.

Возвращение субсидий налоговая требовала быстро, а суды отказывали таким истцам в возможности доказать обратное.

Таким образом тысячи семей были вынуждены возвращать иногда десятки тысяч евро, в результате чего у них возникали значительные финансовые и социальные проблемы.

Расследование дела

В декабре 2020 года в рамках парламентского расследования был сделан вывод о том, что против тысячи невинных семей была совершена «беспрецедентная несправедливость». Было установлено, что налоговым органом Нидерландов нарушены фундаментальные принципы верховенства закона.

Парламент признал административную ошибку, которая была совершена «без каких-либо вредоносных намерений». Там признали, что из-за давления налоговой некоторые из семей были приближены к банкротству, вынуждены переехать или даже развелись.

Реакция правительства

Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте назвал эту ошибку «позорной». Правительство извинилось за методы налоговой службы и в марте прошлого года предложили компенсацию в размере около 30 тыс. евро каждой такой семье.

Двадцать семей на этой неделе подали судебные иски против чиновников за их роль в скандале, заявив о преступной халатности из-за ненадлежащего управления, дискриминации и нарушении прав детей.

В пятницу, 15 января, правительство будет рассматривать возможность коллективного ухода в отставку.

Рутте выступает против роспуска нынешней коалиции, но и не исключает этого. В случае отставки правительство останется временным до формирования новой коалиции.

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