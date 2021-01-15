"Укрэнерго" опровергло возможность веерных отключений света из-за морозов

Ограничения, если потребуются, коснутся только промышленности.

Фото: Макс Требухов

"Укрэнерго" опровергло слухи о том, что из-за сильных морозов в Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии.

В пятницу утром бывший депутат Верховной Рады Сергей Высоцкий выложил в фейсбуке письма "Укрэнерго" к и.о. министра энергетики Юрию Витренко с просьбой согласовать применение графиков ограничения потребления электрической мощности (ГОМ) в период 14-19 января.

"Укрэнерго просит министерство согласовать план веерных отключений электроэнергии", - так Высоцкий интерпретировал это письмо.

Фото: facebook.com/sergey.vysotsky

Однако "Укрэнерго" пояснило, что инструмент ГОМ не касается "веерных отключений" (графика аварийных отключений, ГАО) и не предусматривает отключение потребителей.

ГОМ предусматривает снижение мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно, без нарушения их технологических процессов.

"При этом, исходя из текущей ситуации в энергосистеме, введение таких графиков во время периода низких температур также не планируется", - сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Этому будет способствовать включение с 15 января 5-го энергоблока Запорожской АЭС, а также продолжение работы 1-го энергоблока ЗАЭС до конца суток 22 января, когда морозы уже должны пройти.

"Укрэнерго" является оператором системы передачи Украины. Компания обеспечивает баланс производства и потребления электроэнергии и мощности в энергосистеме.

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