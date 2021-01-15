"Укрэнерго" опровергло возможность веерных отключений света из-за морозов
Ограничения, если потребуются, коснутся только промышленности.
"Укрэнерго" опровергло слухи о том, что из-за сильных морозов в Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии.
В пятницу утром бывший депутат Верховной Рады Сергей Высоцкий выложил в фейсбуке письма "Укрэнерго" к и.о. министра энергетики Юрию Витренко с просьбой согласовать применение графиков ограничения потребления электрической мощности (ГОМ) в период 14-19 января.
"Укрэнерго просит министерство согласовать план веерных отключений электроэнергии", - так Высоцкий интерпретировал это письмо.
Однако "Укрэнерго" пояснило, что инструмент ГОМ не касается "веерных отключений" (графика аварийных отключений, ГАО) и не предусматривает отключение потребителей.
ГОМ предусматривает снижение мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно, без нарушения их технологических процессов.
"При этом, исходя из текущей ситуации в энергосистеме, введение таких графиков во время периода низких температур также не планируется", - сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
Этому будет способствовать включение с 15 января 5-го энергоблока Запорожской АЭС, а также продолжение работы 1-го энергоблока ЗАЭС до конца суток 22 января, когда морозы уже должны пройти.
"Укрэнерго" является оператором системы передачи Украины. Компания обеспечивает баланс производства и потребления электроэнергии и мощности в энергосистеме.