В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС

В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС

В Португалии вывели из эксплуатации угольную электростанцию Sines и в стране осталась лишь одна угольная электростанция и ее планируют закрыть в ноябре. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Португальский энергетическая компания EDP объявила о своем решении закрыть угольную электростанцию мощностью 1296 МВт в июле прошлого года, что позволило остановить работу на два года раньше, чем планировалось.

Решение является "частью стратегии декарбонизации группы EDP" и было принято в контексте, когда производство энергии все больше зависит от возобновляемых источников, заявила компания еще в июле.

В результате в Португалии остается только одна угольная электростанция, Pego, которую уже планируют закрыть в ноябре этого года.

Когда это произойдет, Португалия станет четвертой страной в Европе, которая полностью исключит угля в производстве электроэнергии - вслед за Бельгией (2016), Австрией и Швецией (2020).

По данным экологических активистов, электростанция Sines производила в среднем 12% общих выбросов парниковых газов в Португалии.

Кроме Португалии, к 2025 году ожидается прекращение добычи угля еще в пяти европейских странах: Франция (2022), Словакия (2023), Великобритания (2024), Ирландия (2025) и Италия (2025).

Напомним, лидеры ЕС договорились о сокращении углеродных выбросов к 2030 году на 55%.

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