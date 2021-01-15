Инвесторы вывели с бирж $2,5 миллиарда в Ethereum за два дня

За последние два дня произошло резкое снижение резервов Ethereum на криптобиржах. По данным сервиса CryptoQuant.com, за этот период пользователи вывели с торговых площадок около 2 млн монет, по текущему курсу это почти $ 2,5 млрд. Резервы платформ снизились на 20%, до 8 млн ETH, пишет РБК.

Инвесторы вывели с бирж $2,5 миллиарда в Ethereum за два дня
Фото: bits.media

Что происходит на биржах

Пользователи выводят Ethereum c бирж с лета. Тогда резервы торговых площадок составляли 13 млн монет. Этот показатель падал по мере роста цены альткоина. С лета прошлого года ETH подорожал в пять раз до $ 1250 за монету, а запасы актива на биржах снизились почти на 40%.

Причины вывода

У такой динамики может быть несколько причин.

Первая — собственно укрепление Ethereum. Многие инвесторы, которые покупают криптовалюту на долгий срок, предпочитают не хранить ее на биржах, а переводить на холодные кошельки. Это делается в целях безопасности, поскольку торговые площадки могут быть взломаны.

Вторым фактором, способствующим выводу Ethereum c бирж, мог стать рост популярности сектора децентрализованных финансов (DeFi). К нему относятся различные сервисы, которые в том числе позволяют пассивно получать доход с криптовалюты, предоставляя ее в качестве ликвидности. Работает это по аналогии с депозитом в банке — инвестор переводит на платформу капитал и получает по нему проценты.

Третьим фактором мог стать запуск нулевой фазы второй версии Ethereum. В декабре 2020 года разработчики запустили депозитный контракт Ethereum 2.0. Теперь инвесторы могут перевести на него свои монеты и пассивно увеличить их количество за счет стекинга, который работает по аналогии с депозитами. Годовая доходность стекинга на данный момент составляет около 10% без учета издержек.

По состоянию на 15 января пользователи перевели на этот контракт боле 2,5 млн ETH.

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