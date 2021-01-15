Комиссия по игорному бизнесу отклонила все поданные заявки на получение лицензий

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей оставила без рассмотрения все поданные заявки на получение лицензий на оказание услуг проведения и организации азартных игр.

Причина - неправильное оформление документов, сообщается в решениях комиссии от 11 января.

Из обнародованных на сайте комиссии документов следует, что заявки на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в сети Интернет подавали ООО "Геймдев", ООО "Фан гейм", ООО "Спейсикс".

На проведение и организацию азартных игр оффлайн претендовали ООО "Империя азарта", ООО "Волна 4444".

Напомним, 21 июля Рада разблокировала подписание закона о легализации игорного бизнеса. Ожидалось, что президент наложит вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку из-за коллизии с правками.

11 августа президент подписал закон об игорном бизнесе.

Закон предусматривает установление правил и требований к легальной работе казино и игровых автоматов. Предполагается, что лицензия на казино в Киеве будет стоить не менее 60 тыс. минимальных зарплат, то есть почти 280 млн гривен. В других городах она будет стоить примерно 141 млн. Она будет действовать 5 лет, затем ее надо будет обновлять. За счет платы за лицензии планируют компенсировать недопоступления в бюджет.

Владельцы игровых автоматов будут платить ежегодно примерно 29 тыс. гривен. Закон не рассматривает в качестве азартных игр лотереи, спортивный покер, бильярд и боулинг.

В октябре Кабмин назначил главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах.

Игорный бизнес в Украине был официально запрещен в течение 11 лет. В первом чтении Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса еще 16 января 2020 года. Документ предусматривал размещение казино в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов - в гостиницах 3-5 звезд.