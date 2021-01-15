Ликвидацию Златобанка признали законной

Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции о возбуждении дела о банкротстве ОАО «Златобанк». 14 января 2021 суд удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и Фонда гарантирования вкладов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Также апелляционный суд отказал в возбуждении дела о банкротстве Златобанка. Таким образом суд вернул процедуру ликвидации банка в правовое поле.

Что означает решение суда

«Мы приветствуем решение суда апелляционной инстанции. Это позволяет вернуть Златобанк в управление Фонда гарантирования и применять к банку процедура прекращения деятельности исключительно в порядке, предусмотренном законами «О банках и банковской деятельности» и «О системе гарантирования вкладов физических лиц», — отметил начальник отдела правовой и судебной работе с проблемными активами юридического департамента Сергей Бойко.

Предыстория

19 июня 2019 Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве Златобанка по заявлению кредитора банка. Заявление было принято к рассмотрению, несмотря на то, что законодательством определено, что ликвидация банков может происходить исключительно в рамках процедур, предусмотренных законом о системе гарантирования вкладов физлиц, а не по общей процедуре банкротства.

НБУ обжаловал указанное решение суда, ведь отмена в судебном порядке решения о признании неплатежеспособным и ликвидации Златобанка никоим образом не лишает его статуса банка.

13 февраля 2015 НБУ отнес Златобанк к категории неплатежеспособных.