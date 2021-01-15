Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составляет 13,2 миллиарда

Расходы Пенсионного фонда 2020 года превысили доходы на 13,2 миллиарда гривен, в декабре впервые за год доходов было на 5,2 миллиарда больше расходов. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составляет 13,2 миллиарда
Фото: atn.ua

Основные цифры

Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирования из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 281,6 млрд, то есть 60,4%. Общие доходы составляют 466,1 млрд грн.

По сравнению с 2019 годом совокупные доходы выросли на 31,2 млрд грн, то есть на 7%. В то же время финансирование из госбюджета сократилось на 4,5%, а собственные поступления ПФУ выросли на 16,5%.

Расходы за этот период составили 479,3 миллиарда. Таким образом, дефицит достигает 13,2 миллиарда гривен. С начала года Фонд получил на 19,7 миллиарда гривен меньше плановых поступлений по Единому соцвзносу, в декабре был маленький разрыв за год — на 0,3 миллиарда меньше. Поступления в декабре впервые за год превысили расходы: 49,2 миллиарда против 44 млрд гривен.

Какие изменения наблюдались в течение года

Крупнейшие с начала года доходы ПФУ были в апреле, расходы — тоже в апреле, а дефицит — в мае.

Наименьшие с начала года доходы ПФУ учитывались в январе, расходы и дефицит — в феврале.

Март — единственный месяц с начала года, когда ПФ был бездефицитным.

Есть ли рост доходов и расходов по сравнению с 2019 годом

Доходы Пенсионного фонда за январь — сентябрь 2020 года на 18,9 млрд грн (или на 5,9%) превысили соответствующий показатель за 9 месяцев прошлого года (338,2 млрд грн против 319,3 млрд грн).

Однако в текущем году выросли и расходы ПФУ, и его дефицит.

План по поступлению средств от уплаты единого социального взноса за январь — сентябрь 2020 года недовыполнен на 8,5% (или 16,9 млрд грн). План составлял 198,4 млрд грн, а фактические поступления — 181,5 млрд грн.

Что ожидать дальше

Дефицит бюджета Пенсионного фонда покрывается за счет средств госбюджета. ПФУ получает ссуды от Госказначейства и имеет задолженность перед единственным казначейским счетом.

В сентябре на заседании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики представители Госказначейства уже предупреждали о возможном возникновении проблем со своевременной выплатой пенсий.

Напомним

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале октября признал, что в связи с демографическими тенденциями и старением нации Украина может столкнуться с ситуацией, когда через 15 лет государство не сможет платить пенсии.
  • В сентябре стало известно, что в 2021 году пенсии в Украине повысят в пять этапов.
  • Также в сентябре Кабмин принял постановление, предусматривающее введение с 1 июля 2021 года доплат к пенсии (по 400 грн в месяц) для лиц в возрасте от 75 до 80 лет.
  • Общее количество занятого населения в Украине по состоянию на конец первого полугодия 2020 года равнялась 15,4 млн человек, а количество пенсионеров в стране — 11,2 млн человек.

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