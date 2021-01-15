В составе "Укрзализныци" создали филиалы "УЗ Карго" и "УЗ" Инфра "

Структурная реформа "Укрзализныци", предусматривающая организационное и финансовое разделение оператора инфраструктуры и перевозчика внутри общества, начата. Поэтому утверждена новая организационная структура и создан филиал грузовых перевозок "УЗ Карго" и оператора инфраструктуры "УЗ Инфра".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Реформа железнодорожных перевозок - одна из ключевых задач, которую мы поставили перед собой в Министерстве. Планом мероприятий по реформированию железнодорожного транспорта также предусмотрено внедрение структурной реформы УЗ. И эти преобразования уже начаты - утверждена новая организационная структура УЗ, соответствующая европейским нормам, и создан филиал грузовых перевозок «УЗ Карго» и оператора инфраструктуры «УЗ Инфра»", - отметил министр.

Криклий также добавил, что для полноценной реформы на железной дороге важным остается принятие Верховной Радой законопроекта "О железнодорожном транспорте", предусматривающего создание конкурентного рынка перевозок.

"И я очень надеюсь, что в этом году это обязательно произойдет", - прокомментировал министр.

По его словам, структурная трансформация "Укрзализныци" также позволит обеспечить прозрачность финансовых потоков внутри общества, повысить качество управления каждым видом деятельности и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок.

Напомним, 27 декабря 2019 года Кабинет министров запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци".