Объем наличных денег в обращении вне банков увеличился в 2020 году на 34,2%

Объем наличных средств в обращении вне банков в 2020 году увеличился на 131,3 млрд грн (+34,2%) — до 515,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные статистики НБУ.

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Объем наличных средств в кассе банков в прошлом году вырос на 2,1 млрд грн (+5,2%) — до 42,8 млрд грн.

Причины роста наличности вне банков

Ранее НБУ заявлял, что рост наличных вне банков в Украине после вспышки covid-19 и введение карантинных мер не является уникальным явлением. Аналогичные тенденции наблюдаются в большинстве стран мира.

Как отмечал НБУ, на изменение объемов наличности во внебанковском обороте за 9 месяцев 2020 года больше всего повлияло:

усиление неопределенности из-за карантина и рост спроса на наличные по причине предусмотрительности;

во время карантина граждане сокращали покупку дорогих товаров и товаров не первой необходимости, поэтому наличные меньше возвращались из магазинов в банки;

рост социальных выплат в денежной форме, в том числе пенсионерам, которые в основном предпочитают наличные.

Мнение экспертов

Эксперты рынка имеют несколько иное мнение относительно резкого роста наличных денег в обращении. Многие из них говорят, что таким образом в кэш уходит прежде всего бизнес. Таким образом он спасается от локдаунов и повышения налогов.

«Не стоит забывать о теневой экономике. Наше исследование показало, что четверть ВВП страны находится в тени. А это около 846 млрд грн», — рассказывала в интервью «Минфину» генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Еще одним фактором называют рост объемов денежных переводов от украинских заробитчан своим семьям на родине. Суммы переводов, по данным НБУ, увеличились с 15,597 млрд грн за весь 2019 год до 18,597 млрд грн только за 11 месяцев прошлого года.

Финансовый аналитик портала «Минфин» Алексей Козырев назвал рост объемов наличности вне банковской системы однозначно негативным фактором и тревожным «звоночком» для Нацбанка.

«Значительный объем фактически неконтролируемого регулятором гривневого навеса — более 0,515 трлн грн на руках у населения и частично в теневом секторе — наполнены рисками. С одной стороны — существует угроза существенных скачков валютного курса при наименьших политических или экономических потрясениях в стране. С другой — это чревато потерей налоговых поступлений, поскольку не секрет, что теневой сектор занимает не менее трети официального ВВП страны», — отметил эксперт.

Часть этих же средств используется и для финансирования коррупции, рейдерских схем и т. п. , и таким образом портит инвестиционный имидж Украины, о чем постоянно говорят международные кредиторы.

Сам прирост наличности вне банков на 131,3 млрд грн аналитик разделил в следующей пропорции: