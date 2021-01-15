Объем наличных денег в обращении вне банков увеличился в 2020 году на 34,2%
Объем наличных средств в обращении вне банков в 2020 году увеличился на 131,3 млрд грн (+34,2%) — до 515,7 млрд грн. Об этом
Объем наличных средств в кассе банков в прошлом году вырос на 2,1 млрд грн (+5,2%) — до 42,8 млрд грн.
Причины роста наличности вне банков
Ранее НБУ заявлял, что рост наличных вне банков в Украине после вспышки covid-19 и введение карантинных мер не является уникальным явлением. Аналогичные тенденции наблюдаются в большинстве стран мира.
Как отмечал НБУ, на изменение объемов наличности во внебанковском обороте за 9 месяцев 2020 года больше всего повлияло:
- усиление неопределенности из-за карантина и рост спроса на наличные по причине предусмотрительности;
- во время карантина граждане сокращали покупку дорогих товаров и товаров не первой необходимости, поэтому наличные меньше возвращались из магазинов в банки;
- рост социальных выплат в денежной форме, в том числе пенсионерам, которые в основном предпочитают наличные.
Мнение экспертов
Эксперты рынка имеют несколько иное мнение относительно резкого роста наличных денег в обращении. Многие из них говорят, что таким образом в кэш уходит прежде всего бизнес. Таким образом он спасается от локдаунов и повышения налогов.
«Не стоит забывать о теневой экономике. Наше исследование показало, что четверть ВВП страны находится в тени. А это около 846 млрд грн», — рассказывала в интервью «Минфину» генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.
Еще одним фактором называют рост объемов денежных переводов от украинских заробитчан своим семьям на родине. Суммы переводов, по
Финансовый аналитик портала «Минфин» Алексей Козырев назвал рост объемов наличности вне банковской системы однозначно негативным фактором и тревожным «звоночком» для Нацбанка.
«Значительный объем фактически неконтролируемого регулятором гривневого навеса — более 0,515 трлн грн на руках у населения и частично в теневом секторе — наполнены рисками. С одной стороны — существует угроза существенных скачков валютного курса при наименьших политических или экономических потрясениях в стране. С другой — это чревато потерей налоговых поступлений, поскольку не секрет, что теневой сектор занимает не менее трети официального ВВП страны», — отметил эксперт.
Часть этих же средств используется и для финансирования коррупции, рейдерских схем
Сам прирост наличности вне банков на 131,3 млрд грн аналитик разделил в следующей пропорции:
- около 40% прироста наличных — за счет роста цен и влияния психологического фактора из-за пандемии. Люди держат кэш для расчетов за товары, потому что не всегда есть возможность рассчитаться карточкой, а также в случае экстренных расходов;
- около 25% — из-за опасений населения и части мелкого и среднего бизнеса «засветиться» из-за усиления процедур финансового мониторинга в банках и внимания контролирующих органов;
- около 10% — из-за снижения ставок по депозитам в банках. Люди не видят особого смысла держать средства на вкладах из-за низких ставок, да еще с учетом налогообложения. Поэтому они начинают искать альтернативные источники вложения своих средств, часто в виде наличных инвестиций в различные проекты, в том числе теневые. В лучшем случае — оставляют их на текущих счетах в банках;
- 10?25% — это различные частные случаи. Кто-то накапливает гривну на будущие покупки и не несет ее в банк из-за недоверия к банковской системе. Кто-то получает переводы из-за пределов Украины с последующей продажей валюты и хранением наличной гривны на текущие расходы. Кто-то получает повышенные социальные выплаты и затем постепенно расходует наличные на те же хозяйственные нужды.