Билл Гейтс стал крупнейшим частным владельцем сельхозугодий в США
Одному из богатейших миллиардеров мира Биллу Гейтсу принадлежит почти 1000 кв. км сельскохозяйственных земель в США, миллиардер оказался самым крупным частным владельцем ферм и хозяйств в стране.
Одному из богатейших миллиардеров мира Биллу Гейтсу принадлежит почти 1000 кв. км сельскохозяйственных земель в США, миллиардер оказался самым крупным частным владельцем ферм и хозяйств в стране. Об этом сообщил портал The Land Report.
Как пишет Forbes, Гейтс скупал сельскохозяйственные угодья на протяжении нескольких лет, и сейчас ему принадлежат участки в 19 штатах, подсчитало издание. Крупнейшие расположены в Луизиане (280 кв. км), Арканзасе (194 кв. км) и Небраске (83 кв. км).
Земли напрямую или опосредованно принадлежат Cascade Investments — инвестиционному фонду, который инвестирует средства семьи Гейтса, указал The Land Report.
Напомним
Миллиардер давно интересуется сельским хозяйством — с точки зрения науки и экологии. В 2008 году благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил грант на $ 306 млн для небольших фермеров из Африки и Южной Азии на развитие высокоурожайного и возобновляемого сельского хозяйства.
В 2018 году фонд Гейтсов инвестировал в исследование способов увеличить надой коров, вывести куриные яйца лучшего качества и повысить устойчивость урожая к засухе и болезням
В январе 2020 года фонд сообщил о запуске инициативы Gates Ag One, чтобы усилить поддержку фермеров в развивающихся странах и дать им больше возможностей получить передовые инструменты и доступ к инновациям для увеличения урожая и адаптации к изменениям климата.
Cascade Investments не ответил на запрос. Как именно используются принадлежащие Гейтсу земли, до конца неясно, отметил журнал. Он обратил внимание, что «дочка» Cascade Cottonwood Ag Management входит в некоммерческую организацию Leading Harvest, которая выступает за защиту культур, почвы и водных ресурсов.
Хотя Гейтс и крупнейший частный владелец сельхозугодий в США, он далеко не ключевой землевладелец в целом, добавил американский Forbes.
100 крупнейших землевладельцев США
В список 100 крупнейших землевладельцев США по версии The Land Report в 2019 году Гейтс даже не вошел. Первое место в рейтинге занял председатель совета директоров компании Liberty Media Джон Малоне, владения которого портал оценил в 8900 кв. км.
Билл Гейтс — сооснователь Microsoft. Он отошел от управления компанией и сосредоточился на благотворительной деятельности. Гейтс занимает четвертое место в списке богатейших бизнесменов мира с состоянием $ 120,7 млрд, следует из