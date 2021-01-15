Билл Гейтс стал крупнейшим частным владельцем сельхозугодий в США

Миллиардер давно интересуется сельским хозяйством — с точки зрения науки и экологии. В 2008 году благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил грант на $ 306 млн для небольших фермеров из Африки и Южной Азии на развитие высокоурожайного и возобновляемого сельского хозяйства.

В 2018 году фонд Гейтсов инвестировал в исследование способов увеличить надой коров, вывести куриные яйца лучшего качества и повысить устойчивость урожая к засухе и болезням

В январе 2020 года фонд сообщил о запуске инициативы Gates Ag One, чтобы усилить поддержку фермеров в развивающихся странах и дать им больше возможностей получить передовые инструменты и доступ к инновациям для увеличения урожая и адаптации к изменениям климата.