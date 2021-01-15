Telegram отклонил предложение об инвестициях с оценкой в $30 миллиардов

Основатель Telegram Павел Дуров отказался от инвестиций крупных иностранных фондов, которые оценили проект в $ 30 млрд. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники из окружения бизнесмена.

«Инвесторы оценили Telegram в $ 30 млрд. Речь шла о покупке доли в 5?10%. Предложение было сделано в конце прошлой недели, и Дуров уже успел его отклонить», — указывает издание.

Фото: thebell.io

Ранее издание The Information сообщило о том, что команда Telegram ищет новые источники финансирования.

До этого проект полностью существовал на средства основателя, но взрывной рост сервиса требует увеличения расходов. В качестве одного из вариантов рассматривается привлечение заемных средств от банков и инвестфондов до $ 1 млрд. Этот кредит впоследствии может быть сконвертирован в акции в ходе IPO.

«Получение кредита — это один из возможных способов для Telegram оставаться полностью независимым и верным своим ценностям при реализации стратегии монетизации, которую я изложил в декабре», — прокомментировал позднее Дуров.

Он также подчеркнул, что команда проекта не берет на себя обязательств по проведению первичного публичного размещения. Представитель мессенджера добавил, что Telegram не будет брать на себя никаких обязательств по выходу Дурова из капитала компании.