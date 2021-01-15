НБУ продал на аукционе памятные монеты более чем на 626 тысяч

14 января во время электронного биржевого аукциона по продаже наборов из девяти серебряных памятных монет «Энеида» в футляре Нацбанк реализовал всю предлагаемую продукцию на сумму более 626 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: flickr.com

Участники аукциона (физические и юридические лица) приобрели все 20 наборов.

Что известно о лоте

Набор из девяти памятных монет «Энеида» посвящен духовной и культурной памятке украинского народа — поэме «Энеида» выдающегося украинского писателя Ивана Котляревского. Считается, что именно этим произведением было положено начало новой украинской литературе. В основе композиции набора использованы иллюстрации народного художника Украины Анатолия Базилевича.

Монеты отчеканены из серебра 999-й пробы. Масса 1 монеты — 31,1 г, масса всего набора — 279,9 г. Тираж в футляре из флока — 1000 шт., в деревянном футляре — 200 шт.

Напомним

Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.

Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.