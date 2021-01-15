Буддийские монахи скупают облигации ESG в Японии

Инвестирование, основанное на принципе ESG, стало очень популярно среди религиозных организаций в Японии — особенно среди буддийских монахов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Буддийские монахи скупают облигации ESG в Японии
Фото: quote.rbc.ru

По данным финансовой компании Nomura Securities, на которые ссылается Bloomberg, все больше буддийских храмов и синтоистских святынь покупают облигации экологичных и социально ориентированных компаний. Ранее они предпочитали сохранять пожертвования с помощью консервативных инвестиционных инструментов — банковских депозитов и государственных облигаций.

«Во времена, когда мы едва можем получить отдачу от долгосрочных сбережений, мы счастливы, что можем помочь обществу и заработать при этом достаточно, чтобы покрыть инфляцию», — объяснил глава буддийского храма Токуунин в Токио Юдзан Ямамото.

Прибыль от инвестиций

Сейчас японские религиозные организации хотят зарабатывать от инвестиций больше. Одна из главных причин — сокращение числа последователей и пожертвований.

По данным японского правительства, количество членов в религиозных группах сократилось примерно на 12% с 2010 по 2019 год, пишет Bloomberg со ссылкой на данные государственной статистики. Другая причина — коронавирус, который сократил количество посетителей храмов.

Интерес религиозных организаций — это еще одно отражение бума устойчивых инвестиций в Японии. В 2020 году продажи ESG бумаг выросли на 68% — до рекордных $ 21 млрд.

Японские религиозные организации не единственные, кто смотрит в сторону устойчивого инвестирования. Например, в декабре Ватикан объединился с руководителями Bank of America и Salesforce.com и другими лидерами, чтобы создать «более справедливую экономическую систему».

Что такое инвестирование, основанное на принципе ESG

При принятии решения на основе принципов ESG (Environmental Social Governance) инвестор наравне с финансовыми показателями учитывает факторы экологии, социального развития и корпоративного управления.

Принципы требуют обращать внимание на то, как компания влияет на экологию, местные сообщества, каковы условия труда у ее сотрудников и состав персонала, какова ее долгосрочная стратегия, как компания проводит аудит, кто входит в состав директоров.

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