Вкладчики банков-банкротов в 2020 году получили более 390 миллионов

В 2020 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил 390,7 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Вкладчики банков-банкротов в 2020 году получили более 390 миллионов
Фото: epravda.com.ua

Общая сумма аккумулированных Фондом на 1 января 2021 года средств составила 16,022 млрд грн.

Ключевые цифры

  • От регулярного сбора в Фонд в январе — декабря 2020 года поступило 4,066 млрд грн.
  • По состоянию на 1 января 2021 общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда (после 26.02.12), составила 90,131 млрд грн.
  • На 1 января нового года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 73 действующих банка. Сейчас продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, в частности в декабре завершена ликвидация Н К Банка и банка «Новый».
  • В прошлом году завершена ликвидация 50 банков.
  • В ноябре ФГВФЛ выплатил 26,7 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам банков-банкротов.

Ключевые решения за декабрь

  • В декабре 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) внесены записи о прекращении деятельности Н К Банка и банка «Новый» как юридических лиц. То есть процедура их ликвидации завершена, а полномочия Фонда как ликвидатора прекращены.
  • С ноября 2020 года Фонд гарантирования вкладов непосредственно осуществляет процедуру ликвидации банка «ВБР» и банка «Траст» до момента внесения в ЕГР записи о государственной регистрации прекращения деятельности банков.
  • На время существования обстоятельств, исключающих продажу имущества (активов) банка «Финансы и Кредит» и удовлетворения требований его кредиторов, продлен срок управления имуществом (активами) банка и удовлетворения требований его кредиторов.

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