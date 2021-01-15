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2021-01-15
Вкладчики банков-банкротов в 2020 году получили более 390 миллионов
В 2020 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил 390,7 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков. Об этом
Фото: epravda.com.ua
Общая сумма аккумулированных Фондом на 1 января 2021 года средств составила 16,022 млрд грн.
Ключевые цифры
- От регулярного сбора в Фонд в январе — декабря 2020 года поступило 4,066 млрд грн.
- По состоянию на 1 января 2021 общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда (после 26.02.12), составила 90,131 млрд грн.
- На 1 января нового года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 73 действующих банка. Сейчас продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, в частности в декабре завершена
ликвидация Н К Банкаи банка «Новый».
- В прошлом году завершена ликвидация 50 банков.
- В ноябре ФГВФЛ выплатил 26,7 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам банков-банкротов.
Ключевые решения за декабрь
- В декабре 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) внесены записи о прекращении
деятельности Н К Банкаи банка «Новый» как юридических лиц. То есть процедура их ликвидации завершена, а полномочия Фонда как ликвидатора прекращены.
- С ноября 2020 года Фонд гарантирования вкладов непосредственно осуществляет процедуру ликвидации банка «ВБР» и банка «Траст» до момента внесения в ЕГР записи о государственной регистрации прекращения деятельности банков.
- На время существования обстоятельств, исключающих продажу имущества (активов) банка «Финансы и Кредит» и удовлетворения требований его кредиторов, продлен срок управления имуществом (активами) банка и удовлетворения требований его кредиторов.