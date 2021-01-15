Вкладчики банков-банкротов в 2020 году получили более 390 миллионов

В 2020 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил 390,7 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.



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