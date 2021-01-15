Доллар опять начал расти на валютном рынке: что предпринимает Нацбанк

Торги на валютном рынке в четверг прошли в достаточно спокойном формате, хотя и нельзя сказать, что рутинно. Противостояние курсовых интересов крупных игроков продолжилось и периодически тренд по курсу в течение дня менялся.

Доллар опять начал расти на валютном рынке: что предпринимает Нацбанк
Фото: rhodium-forex.com

В целом, после постепенного роста котировок доллара с утренних 28,02/28,04 гривен до пиковых значений 28,07/28,09 во время обеда (а некоторые мелкие лоты продавали и по 28,10 гривен) — во второй половине дня реальных покупателей почти не осталось, и курс начал постепенно проседать до отметки 28,02/28,04 к 16 часам. Но затем — уже на единичных сделках, часть из которых была откровенно спекулятивной — доллар опять вырос до 28,055/28,075 гривен к концу сессии.

НБУ сегодня на рынок не выходил и у части игроков сложилось впечатление, что регулятор пытается понаблюдать за поведением отдельных участников рынка и понять для себя, кто и что периодически «баламутит» курс в, казалось бы, спокойных условиях.

Так ли это, или просто НБУ не видел необходимости своего вмешательства в ситуацию на торгах — останется «банковской тайной» регулятора. Но то, что Нацбанку сейчас начали периодически «докучать» спекулянты — это факт. И чиновники явно ищут пути более жесткого контроля за этой категорией игроков межбанка, так как вмешательство любителей «поиграть курсом» периодически портит общую картинку победных реляций чиновников в отношении стабилизации на валютном рынке. Особенно в моменты резких взлетов котировок на, казалось бы, тихом и спокойном рынке, что заставляет регулятор затем давать достаточно сложные ответы на явно простые вопросы. И это чревато в дальнейшем имиджевыми потерями для Нацбанка как внутри страны, так и в глазах международных партнеров.

Главные события 14 января на межбанке:

  1. Рост курса доллара с утренних 28,02/28,04 до 28,055/28,075 гривен к концу сессии.
  2. Нацбанк не выходил на рынок, но зорко наблюдал за поведением отдельных участников торгов.
  3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,0555 гривен, а официальный на 15 января 2021 года установлен на отметке 28,0609 гривен за доллар.

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