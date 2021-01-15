В Украине выросли цены на вино отечественного производителя

В Украине с 13 января выросли минимальные цены на отечественное вино. Бутылка игристого подорожала с 89 до 109 грн за 0,7 л. Таким образом, подорожание составило в среднем 20 грн, или 22,4%.

В пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства отметили, что цены на вино подняли с целью защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественным украинским продуктами виноделия. В результате украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке, считают в ведомстве.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что из-за того, что винный напиток (который худшего качества), продают в Украине по той же цене, что и настоящие вина, производители начали терять покупателя, в связи с чем была угроза закрытию украинских винодельческих заводов.

"Увеличение же производства даст возможность украинским предприятиям возобновить работу, сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места, что приведет к наполнению бюджета и социальной стабильности", – добавил министр.

Правительство хочет поддержать отечественных производителей вина, и поднять рейтинг украинских виноделов, которые действительно делают качественную продукцию. Да, платить за удовольствие придется теперь больше, но и качество продукта, соответственно, будет только улучшаться.

Ранее сообщалось, что в 2020 году алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,5%.