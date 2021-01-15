В США появился первый криптобанк федерального уровня

В США появился первый криптовалютный банк федерального уровня. Об этом рассказал президент Anchorage Диога Моника в интервью Coindesk, пишет РБК.

В США появился первый криптобанк федерального уровня
Фото: cryptonews.one

Что известно о банке

Управление контролера денежного обращения США (OCC) выдало лицензию компании Anchorage, о чем последняя сообщила в своем блоге. Она предоставляет услуги по хранению цифровых активов, в том числе для институциональных инвесторов.

«Мы — национальный банк. Единственное, что отличает нас от обычного банка, это направление деятельности: мы работаем с криптовалютой», — рассказал Диога Моника.

Он отметил, что разрешение на работу на национальном уровне дает компании существенное преимущество — ей не придется следовать регулированию отдельных штатов.

Напомним

Anchorage — не первый криптобанк в США.

В сентябре разрешение на создание банка для работы с цифровыми активами получила криптобиржа Kraken. Теперь она может предоставлять услуги для хранения криптовалюты, а клиенты — оплачивать в ней счета и получать в ней зарплату. Но такая возможность действует только на территории штата Baйoминг.

В июле OCC разрешило национальные банкам США предоставлять услуги по хранению криптовалюты. В ведомстве подчеркнули, что банки могут предложить более безопасные кастодиальные решения, чем существующие на рынке предложения.

Криптобанки в Европе

Kraken Financial не будет единственным криптобанком в своем роде. В 2019 году начал работу криптобанк SEBA, получивший банковскую лицензию от швейцарской Службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

В 2018 году ведомство также выдало разрешение на запуск криптобанка компании Sygnum.

С 2021 г. швейцарский банк Basler Kantonalbank начнет предоставлять услуги по торговле криптовалютой и ее хранению через дочернюю структуру Bank Cler.

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