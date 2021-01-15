США ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи"

Американцы уверены, что Skyrizon действует в интересах армии КНР.

США ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи"
Фото: akzent.zp.ua

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против китайской компании Skyrizon, которая пытается приобрести "Мотор Сич" вместе с украинским бизнесменом Александром Ярославским.

О ведении санкций сообщается на сайте Министерства торговли США.

"Китайская государственная компания Skyrizon и ее попытки приобрести и освоить иностранные военные технологии представляют значительную угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США", - объяснил введение санкций министр торговли США Уилбур Росс.

По его словам, своими действиями США предупреждают о тесной связи Skyrizon с китайской армией.

Решение американского правительства предусматривает включение Skyrizon во вновь созданный список MEU (Military End-User) и означает уверенность США в том, что компания действует в интересах вооруженных сил Китая.

Напомним, что владелец "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев в 2016 году продал завод инвесторам из Китая, но сделка до сих пор не завершена из-за вмешательства государства.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное производство о диверсии, а с апреля 2018 по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств акции "Мотор Сич" находятся под арестом.

Партнер китайцев Александр Ярославский в конце 2020 года предупредил, что они настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения убытков в размере 3,5 млрд долларов.

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