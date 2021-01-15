Байден обещает дополнительно направить 2 трлн долл на поддержку экономики

Байден обещает дополнительно направить 2 трлн долл на поддержку экономики

Избранный президент США Джо Байден предложит направить дополнительные 2 трлн долл. на поддержку американской экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Байден представит в четверг новый пакет мер поддержки экономики, который будет включать в себя крупные прямые выплаты американским семьям, а также существенные расходы на финансирование штатов и местных органов власти, в том числе, их программ вакцинации.

Байден обнародует детали своего плана в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) в четверг вечером (по местному времени).

Фьючерсы на фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 прибавляют соответственно 0,3% и 0,1% на торгах в четверг. Доходность десятилетних US Treasuries поднялась до 1,107% на новости CNN.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
Вступил в силу закон о наказании за допуск клиентов без масокВступил в силу закон о наказании за допуск клиентов без масок
Louis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларовLouis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларов
Цена нефти Brent впервые с февраля поднялась выше $57 за баррельЦена нефти Brent впервые с февраля поднялась выше $57 за баррель
Блок рекламы


Похожие новости
Rock Tech Lithium потратит 400 млн долл. на строительство литиевого завода в ГерманииRock Tech Lithium потратит 400 млн долл. на строительство литиевого завода в Германии
Индекс Биг Мака. Доллар в Украине должен стоить около 11 гривенИндекс Биг Мака. Доллар в Украине должен стоить около 11 гривен
Цены на золото продолжают расти на фоне ослабления доллараЦены на золото продолжают расти на фоне ослабления доллара
Минэкономики отчиталось о 100%-ной выплате пособия на период локдаунаМинэкономики отчиталось о 100%-ной выплате пособия на период локдауна
Официальный курс доллара падает третий день подрядОфициальный курс доллара падает третий день подряд
Подарок от нового президента. Goldman Sachs прогнозирует новый пакет стимулирования экономики СШАПодарок от нового президента. Goldman Sachs прогнозирует новый пакет стимулирования экономики США
Минэкономики ожидает падения ВВП в І квартале на 3%Минэкономики ожидает падения ВВП в І квартале на 3%
Биткоин достиг отметки 41 478 долларовБиткоин достиг отметки 41 478 долларов
Louis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларовLouis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларов
"Нафтогаз" купил Юзовский нефтегазовый участок за 15 млн долларов"Нафтогаз" купил Юзовский нефтегазовый участок за 15 млн долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости