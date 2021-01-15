Байден обещает дополнительно направить 2 трлн долл на поддержку экономики

Избранный президент США Джо Байден предложит направить дополнительные 2 трлн долл. на поддержку американской экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.



По данным источников, Байден представит в четверг новый пакет мер поддержки экономики, который будет включать в себя крупные прямые выплаты американским семьям, а также существенные расходы на финансирование штатов и местных органов власти, в том числе, их программ вакцинации.



Байден обнародует детали своего плана в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) в четверг вечером (по местному времени).



Фьючерсы на фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 прибавляют соответственно 0,3% и 0,1% на торгах в четверг. Доходность десятилетних US Treasuries поднялась до 1,107% на новости CNN.

