АМКУ видит признаки доминирования одной группы на рынке газа

Облгазы группы РГК уже оштрафованы Комитетом за злоупотребление монопольным положением - на 280 млн грн в декабре 2019 года.

Антимонопольный комитет Украины усматривает признаки доминирования группы "Региональная Газовая Компания" (РГК) на рынке природного газа.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Антимонопольный комитет видит признаки доминирования группы РГК на рынке природного газа. Действия этой группы, а именно у них цены на газ самые высокие среди всех поставщиков, тщательно изучаются Комитетом", - говорится в сообщении.

Глава АМКУ Ольга Пищанская поручила региональным отделениям Комитета провести углубленное исследование рынка поставок природного газа на предмет соблюдения субъектами рынка природного газа и органами власти требований законодательства о защите экономической конкуренции.

В Антимонопольном комитете подчеркнули, что облгазы группы РГК уже оштрафованы Комитетом за злоупотребление монопольным положением - на 280 млн грн в декабре 2019 года (тогда же они были обязаны сделать перерасчет платежек) и на 380 млн грн в прошлом месяце.

Также Антимонопольный комитет официально предостерег областные и Киевскую городскую государственные администрации воздержаться от действий в интересах какого-то одного поставщика.

"Речь идет о принятии каких-либо актов, отдаче указаний, заключении договоров или любых других действиях, которые могут привести к недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции", - добавили в АМКУ.

Напомним, в ноябре 2020-го Антимонопольный комитет заявил, что НАК "Нафтогаз" имеет признаки монопольного положения на рынке реализации природного газа, в АМКУ рассматривают заявления от поставщиков о наличии в действиях "Нафтогаза" признаков нарушения законодательства. В АМКУ подчеркивают, что наличие у Группы Нафтогаз доступа к ресурсу "Укргаздобыча", который составляет около 70% от общего объема газа отечественной добычи, может давать группе "конкурентные преимущества на рынке поставок газа и приводит к искажению конкуренции на рынке".