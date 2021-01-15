Льготы на электроэнергию вернут - Шмыгаль

Жителям населенных пунктов, располагающихся в тридцатикилометровой зоне от АЭС, вернут отмененные льготы на оплату электроэнергии. Об этом заявили премьер-министр Денис Шмыгаль и и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Речь идет о 30% скидке на оплату электричества, которая по законодательству положена гражданам, проживающих в 30-километровой зоне атомных станций.

Предлагалось несколько вариантов возврата этого тарифа: через субсидию и через отдельный тариф. В правительстве склоняются больше ко второму варианту - установить свой тариф для этой категории людей.

Речь идет прежде всего о жителях Никополя, Марганца и Покрова, отказавшихся от централизованного отопления в пользу электроотопления.

После отмены льготного тарифа на использование первых 100 киловатт электроэнергии тариф на электрику для населения по Украине вырос в 1,87 раза, а для жителей 30-километровых зон – в 2,67 раза.

В правительстве пообещали, что украинцы, которые используют электроэнергию для отопления своих жилищ, смогут получить субсидию в размере около 1000 грн в месяц.

На сегодняшний день стоимость электроэнергии в Украине составляет 1,86 грн за 100 кВт/час. В апреле этот тариф может достигать уже 2 грн за 100 кВт/час.

Ранее сообщалось, что в феврале тарифы на электроэнергию в Украине могут пересмотреть.