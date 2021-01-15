Курс биткоина вырос на $4 тысячи после утверждения импичмента Трампу

В ночь на 14 января курс биткоина на криптобирже Binance вновь превышал $ 38 тыс., по состоянию на 8:40 он составлял $ 37,9 тыс. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Сoingecko.

Фото: rbc.ua

За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 13%. Ее капитализация вновь превысила $ 700 млрд, доля на рынке достигла 68,3%, по данным Сoingecko.

Что повлияло на рост курса

Стоимость биткоина начала расти после того, как палата представителей конгресса США утвердила второй импичмент Трампу. Резолюция об отстранении его от власти набрала 232 голоса конгрессменов, в том числе 10 республиканцев. Еще 197 членов нижней палаты высказались против смещения Трампа.

По состоянию на 11:45 курс биткоина составляет $ 38,228 за монету.

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