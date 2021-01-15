Спекуляции и отмывание. Кристин Лагард призвала глобально регулировать биткоин

Криптовалюту биткоин необходимо глобально регулировать из-за случаев спекуляции и отмывания денег с его помощью. Об этом сообщила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в интервью Reuters.

Фото: investory.news

«Для тех, кто думал, что биткоин может стать валютой: ужасно сожалею, но это очень спекулятивный актив, который вел забавные дела и занимался интересной, абсолютно предосудительной деятельностью по отмыванию денег», — заявила Лагард.

Лагард не привела конкретных примеров дел об отмывании денег. Она считает, что по этому поводу проводились уголовные расследования.

«Должно быть регулирование. Это должно применяться и согласовываться на глобальном уровне, потому что, если будет лазейка, она будет использована», — отметила Лагард.

По ее словам, инициатива регулирования биткоина может быть создана в рамках группы G7, расширена сначала до стран G20.

Напомним

Ранее Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выпустило предупреждение для потребителей, предпочитающих инвестировать в криптовалюты. Наблюдательный орган посоветовал инвесторам не связываться с компаниями, которые обещают высокую доходность.