Morgan Stanley приобрел 11% агрессивного скупщика биткоинов

Финансовый конгломерат Morgan Stanley стал владельцем 10,9% акций компании MicroStrategy, которая агрессивно инвестирует в биткоин и вложила в первую криптовалюту уже $ 1,12 млрд. Об этом свидетельствует информация на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Фото: bitfinanzas.com

Параметры сделки

Всего Morgan Stanley приобрел 792 акций MicroStrategy (MSTR). Покупка, вероятнее всего, произошла 31 декабря 2020 года.

Вполне возможно, соглашение повлияло на курс акций MSTR, которые за последние 30 дней выросли более чем на 80% — с $ 286 до текущих $ 531.

Что предшествовало

В августе 2020 года MSTR приобрела 21454 BTC на сумму более $ 250 млн. Через месяц она дополнительно купила монеты на $ 175 млн, а в прошлом декабре — еще на $ 650 млн за счет заемного капитала.

В целом MicroStrategy купила 70?470 BTC за $ 1,12 млрд. Текущая стоимость приобретенной криптовалюты увеличилась уже более чем вдвое и составляет около $ 2,8 млрд.

Ранее глава MicroStrategy Майкл Сейлор высказал убеждения, что перелив денег из финансовых активов в биткоины — это не финансовый «пузырь».

Что известно о MicroStrategy