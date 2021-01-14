В 2020 году Украина закупила рекордный объем дизтоплива

В 2020 году Украина закупила рекордный объем дизтоплива

Объем поставок дизтоплива на украинский рынок в 2020 году увеличился на 5,8% - до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн тонн.
По данным Консалтинговой группы "А-95", доля украинских НПЗ в балансе рынка выросла до 15,3%, импорта - уменьшилась до 84,7%. Годом ранее это соотношение составляло 11,6% к 88,4%, сообщает encorr.

Внутреннее производство дизтоплива в 2020 г. увеличилось на 39%, с 812 тыс. т до 1,129 млн т в 2020 г. Это максимальный показатель с 2012 г., когда был остановлен Лисичанский НПЗ.

Завод "Укртатнафта" произвел 1,057 млн т (+45,8% к 2019 г.), Шебелинский ГПЗ - 72,1 тыс. т (-17%).

Эксперты отметили, что рост производства в Кременчуге произошел не только благодаря 20%-ному увеличению переработки, но и вследствие изменения структуры отбора нефтепродуктов из-за увеличения выпуска битума и снижения производства авиакеросина.

Импортные поставки дизельного топлива в 2020 г. выросли на 1,4% - до 6,265 млн т против 6,178 млн т в 2019 г.

Крупнейшим источником импорта остается РоSSийская Федерация с долей рынка 35,4%. Поставки из РФ в 2020 г. возросли на 4,8% - до 2,616 млн т.

Белорусские НПЗ из-за перебоев с поставками роSSийского сырья по итогу I квартала 2020 г. уменьшили отгрузки в Украину на 10,2% - до 2,22 млн т. Доля белорусского топлива на украинском рынке соответственно снизилась с 35,4% - до 30%.

На фоне ограниченных отгрузок из Беларуси в начале года Литва установила рекорд по поставкам дизтоплива в Украину. Импорт с этой страны вырос на 24% - до 621 тыс. т, что составило 8,4% от общего объема украинского рынка.

Через морские порты в Украину в 2020 г. поступило 776 тыс. т, что на 11,3% больше, нежели годом ранее.

"Основным драйвером роста потребления дизтоплива в 2020 году стало дорожное строительство, в котором задействовано большое количество крупнотоннажного транспорта. Активными оставались и частные автовладельцы, особенно в условиях карантинных ограничений и продолжающейся дизелизации "частного" автопарка", - заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

МинПром по материалам enkorr

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