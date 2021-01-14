BHP реализует в США проект по безуглеродной выплавке стали

Австралийская железорудная корпорация BHP, основанный Биллом Гейтсом фонд Breakthrough Energy Ventures и ряд других организаций, специализирующихся на «безуглеродной» экономике, предоставили финансирование американской компании Boston Metal, разрабатывающей новую технологию выплавки стали без выбросов углекислого газа.



Идея Boston Metal заключается в превращения железорудного сырья в расплав и получении из него чистого железа посредством электролиза с использованием инертных анодов. При этом энергию планируется получать из возобновляемых источников.



Сложно сказать, сможет ли такая технология составить хоть какую-то конкуренцию традиционным методам производства стали. Но BHP заявляет, что будет и далее оказывать поддержку подобным проектам, чтобы потребители железорудного сырья смогли сократить выбросы углекислого газа.



