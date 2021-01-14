Samarco начала отгрузку ЖРС в Европу после пятилетнего перерыва

Компания Samarco начала свою первую отгрузку железной руды в понедельник 11 января после возобновления работы в декабре, через пять лет после трагедии на плотине Fundão, считавшейся самой страшной экологической катастрофой в Бразилии .



По заявлению компании, из Бразилии в Европу будет отправлено около 75 тыс. тонн железорудных окатышей.



Компания возобновила свою деятельность 23 декабря, используя 26% от общей производственной мощности, что соответствует производству около 7-8 миллионов тонн железной руды в год.



Постепенный перезапуск Samarco включает в себя обогатительную фабрику 3 на комплексе Germano в штате Минас-Жерайс и завод окомкования 4 в Убу, штат Эспириту-Санто, а также новую систему захоронения хвостов, объединяющую замкнутый карьер и систему фильтрации хвостов для сухой укладки.



По оценкам компании, в 2029 году объем производства должен вырасти до 22-24 млн тонн железной руды в год, что соответствует уровню до трагедии.

