Приток иностранных инвестиций в Украину практически остановился — глава Совета НБУ

За 11 месяцев отток ПИИ из Украины составил около $200 млн.

Приток иностранных инвестиций в Украину практически остановился — глава Совета НБУ
Фото: segodnya.ua

Счет текущих операций платежного баланса за 11 месяцев 2020 года был сформирован с профицитом на уровне $ 6,8 млрд, что является почти зеркальным отражением дефицита текущего счета в январе-ноябре 2019 года (-$ 6,3 млрд). Об этом написал глава Совета Нацанка Богдан Данилишин в фейсбуке.

Что с инвестициями

«В то же время в 2020 году практически остановились поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину: за 11 месяцев отток ПИИ из Украины составил около $ 200 млн (с учетом инвестиций резидентов Украины за границу — „минус“ $ 540 млн), в том числе путем изъятия доходов прямым инвестором — „минус“ $ 1,2 млрд», — поясняет Данилишин.

Для сравнения — за аналогичный период прошлого года в Украину поступили ПИИ в сумме $ 5,1 млрд, из которых $ 3,1 млрд составили реинвестированные доходы прямого инвестора.

«Вместе с оттоком портфельных инвестиций в долговые ценные бумаги правительства и корпоративного (в том числе банковского) сектора на уровне $ 1,9 млрд, чистый отток средств из Украины по финансовому счету за январь-ноябрь 2020 года составлял $ 7,7 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года чистый приток средств по финансовому счету составил $ 9 млрд», — добавил председатель Совета НБУ.

Как это влияет на экономику

Недостаточно быстрый прогресс в реализации структурных реформ и неопределенность с дальнейшими перспективами преодоления эпидемии covid-19 в Украине определяют мизерные объемы иностранных инвестиций в экономику и не позволяют в полной мере раскрыть производственный потенциал украинской экономики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
В Украине вступил в силу 16-дневный режим локдаунаВ Украине вступил в силу 16-дневный режим локдауна
Louis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларовLouis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
"Газпром" снизил транзит газа через Украину на треть"Газпром" снизил транзит газа через Украину на треть
В 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%В 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%
Поступления от приватизации в 2020 году выросли в 2,5 раза - глава ФГИПоступления от приватизации в 2020 году выросли в 2,5 раза - глава ФГИ
Транзит газа в Европу через Украину в 2020-м снизился на 38%, - ОГТСУТранзит газа в Европу через Украину в 2020-м снизился на 38%, - ОГТСУ
С 1 января Сербия перестанет получать газ через УкраинуС 1 января Сербия перестанет получать газ через Украину
Интерпайп практически рассчитался по долгамИнтерпайп практически рассчитался по долгам
Глава НБУ: Политика плавающего курса будет сохранена, пока я тут работаюГлава НБУ: Политика плавающего курса будет сохранена, пока я тут работаю
Глава Нацбанка выступает за отмену налога на доход по депозитамГлава Нацбанка выступает за отмену налога на доход по депозитам
В Украину ввозили контрабандные брендовые товары под видом искусственных елокВ Украину ввозили контрабандные брендовые товары под видом искусственных елок
Последние новости
Подгружаем последние новости