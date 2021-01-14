Приток иностранных инвестиций в Украину практически остановился — глава Совета НБУ

За 11 месяцев отток ПИИ из Украины составил около $200 млн.

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Счет текущих операций платежного баланса за 11 месяцев 2020 года был сформирован с профицитом на уровне $ 6,8 млрд, что является почти зеркальным отражением дефицита текущего счета в январе-ноябре 2019 года (-$ 6,3 млрд). Об этом написал глава Совета Нацанка Богдан Данилишин в фейсбуке.

Что с инвестициями

«В то же время в 2020 году практически остановились поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину: за 11 месяцев отток ПИИ из Украины составил около $ 200 млн (с учетом инвестиций резидентов Украины за границу — „минус“ $ 540 млн), в том числе путем изъятия доходов прямым инвестором — „минус“ $ 1,2 млрд», — поясняет Данилишин.

Для сравнения — за аналогичный период прошлого года в Украину поступили ПИИ в сумме $ 5,1 млрд, из которых $ 3,1 млрд составили реинвестированные доходы прямого инвестора.

«Вместе с оттоком портфельных инвестиций в долговые ценные бумаги правительства и корпоративного (в том числе банковского) сектора на уровне $ 1,9 млрд, чистый отток средств из Украины по финансовому счету за январь-ноябрь 2020 года составлял $ 7,7 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года чистый приток средств по финансовому счету составил $ 9 млрд», — добавил председатель Совета НБУ.

Как это влияет на экономику

Недостаточно быстрый прогресс в реализации структурных реформ и неопределенность с дальнейшими перспективами преодоления эпидемии covid-19 в Украине определяют мизерные объемы иностранных инвестиций в экономику и не позволяют в полной мере раскрыть производственный потенциал украинской экономики.