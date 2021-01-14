Liberty Steel запустила производство толстого листа на заводе Huta Czestochowa

Liberty Steel запустила производство толстого листа на заводе Huta Czestochowa

Британская компания Liberty Steel возобновила производство толстолистовой стали на проблемном польском заводе Huta Czestochowa, который она взяла в аренду в конце декабря 2020 г.

Как сообщает компания Corween Investments, являющаяся формальным арендатором предприятия, слябы для изготовления толстого листа поступили с чешского металлургического комбината в Остраве, который тоже принадлежит группе Liberty Steel.

Срок действия договора аренды завершается в июле 2021 г. Однако британская компания намерена выкупить Huta Czestochowa у польского правительства и уже рассматривает предприятие как свою будущую собственность.

Как сообщает компания, в дальнейшем на Huta Czestochowa планируется вернуть в строй электродуговую печь мощностью 700 тыс. т в год, что соответствует стратегии Liberty Steel по расширению выпуска «зеленой» стали с минимальными выбросами углекислого газа. В то же время, объем производства толстолистовой стали на польском заводе достигает 1,2 млн. т в год, так что на него и далее будут поставляться слябы из Чехии.

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