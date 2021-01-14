Liberty Steel запустила производство толстого листа на заводе Huta Czestochowa

Британская компания Liberty Steel возобновила производство толстолистовой стали на проблемном польском заводе Huta Czestochowa, который она взяла в аренду в конце декабря 2020 г.



Как сообщает компания Corween Investments, являющаяся формальным арендатором предприятия, слябы для изготовления толстого листа поступили с чешского металлургического комбината в Остраве, который тоже принадлежит группе Liberty Steel.



Срок действия договора аренды завершается в июле 2021 г. Однако британская компания намерена выкупить Huta Czestochowa у польского правительства и уже рассматривает предприятие как свою будущую собственность.



Как сообщает компания, в дальнейшем на Huta Czestochowa планируется вернуть в строй электродуговую печь мощностью 700 тыс. т в год, что соответствует стратегии Liberty Steel по расширению выпуска «зеленой» стали с минимальными выбросами углекислого газа. В то же время, объем производства толстолистовой стали на польском заводе достигает 1,2 млн. т в год, так что на него и далее будут поставляться слябы из Чехии.