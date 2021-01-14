Долги украинцев за коммуналку превысили 66 миллиардов

В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до 66,1 млрд грн. Только за один месяц долги увеличились на 18,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстата, пишет Дело.

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Что с оплатой

В целом в ноябре 2020 года население оплатило 11,6 млрд грн за коммуналку, что составило 52,4% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты услуг зафиксирован в Волынской (66,2%), Одесской (59,1%) и Закарпатской (59%) областях.

В то же время наиболее низкий уровень оплаты коммуслуг — в Луганской, Черкасской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях (44% суммы начислений).

Напомним

В Киеве с 1 января 2021 года выросли тарифы коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» на поставку тепловой энергии и горячей воды для населения.

Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вотопительном сезоне 2020/2021 тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей Киева не вырастут.

13 января Кабинет министров решил установить цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр с 1 февраля.