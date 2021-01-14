ФГВФЛ продлил временную администрацию в Мисто Банке

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок временной администрации в АО «Мисто Банк» с 15 января по 14 февраля 2021 включительно. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Фото: epravda.com.uа

Также продлены полномочия уполномоченного лица Фонда на временную администрацию в Мисто Банке начальника управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Виктории Степанец.

Вместе с тем продлен до 20 января 2021 (включительно) срок представления конкурсных предложений к участию в открытом конкурсе с целью выведения с рынка неплатежеспособного банка.

Предыстория

14 декабря Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Мисто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

15 декабря Фонд гарантирования ввел временную администрацию в Мисто Банк и начал процедуру его вывода с рынка.

17 декабря ФГВФЛ выставил Мисто Банк на продажу.

Причина отнесения

Проблемы в банке с капиталом начались из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

О средствах вкладчиков банка

78% вкладчиков АО «Мисто Банк» (2282 человека) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц.