ФГВФЛ продлил временную администрацию в Мисто Банке

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок временной администрации в АО «Мисто Банк» с 15 января по 14 февраля 2021 включительно. Об этом говорится в сообщении Фонда.

ФГВФЛ продлил временную администрацию в Мисто Банке
Фото: epravda.com.uа

Также продлены полномочия уполномоченного лица Фонда на временную администрацию в Мисто Банке начальника управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Виктории Степанец.

Вместе с тем продлен до 20 января 2021 (включительно) срок представления конкурсных предложений к участию в открытом конкурсе с целью выведения с рынка неплатежеспособного банка.

Предыстория

14 декабря Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Мисто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

15 декабря Фонд гарантирования ввел временную администрацию в Мисто Банк и начал процедуру его вывода с рынка.

17 декабря ФГВФЛ выставил Мисто Банк на продажу.

Причина отнесения

Проблемы в банке с капиталом начались из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

О средствах вкладчиков банка

78% вкладчиков АО «Мисто Банк» (2282 человека) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
В Украине вступил в силу 16-дневный режим локдаунаВ Украине вступил в силу 16-дневный режим локдауна
Louis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларовLouis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Об открытии валютного счета в иностранном банке теперь можно сообщать по электронкеОб открытии валютного счета в иностранном банке теперь можно сообщать по электронке
Киевсовет продлил льготы для столичного бизнесаКиевсовет продлил льготы для столичного бизнеса
НБУ продлил льготную реструктуризацию долгов производителей зеленой э/эНБУ продлил льготную реструктуризацию долгов производителей зеленой э/э
Интерпайп взял кредит в Укргазбанке на 37 млн евроИнтерпайп взял кредит в Укргазбанке на 37 млн евро
Ощадбанк продлил действие платежных карт для переселенцевОщадбанк продлил действие платежных карт для переселенцев
НБУ на межбанке купил валюты почти на $300 млн за неделюНБУ на межбанке купил валюты почти на $300 млн за неделю
ФГВФЛ объявил открытый конкурс по продаже Мисто БанкаФГВФЛ объявил открытый конкурс по продаже Мисто Банка
В Мисто Банк ввели временную администрацию. Когда ожидать выплат вкладчикамВ Мисто Банк ввели временную администрацию. Когда ожидать выплат вкладчикам
ФГВФЛ расширит гарантии на вклады в небанковских финучрежденияхФГВФЛ расширит гарантии на вклады в небанковских финучреждениях
НБУ признал неплатежеспособным "Мисто Банк" экс-регионала ФурсинаНБУ признал неплатежеспособным "Мисто Банк" экс-регионала Фурсина
Последние новости
Подгружаем последние новости