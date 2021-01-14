Нафтогаз ввел в эксплуатацию Святогорское месторождение

Нафтогаз ввел в эксплуатацию Святогорское месторождение

Компания "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию Святогорское месторождение газа из плотных коллекторов (tight gas), сообщил глава группы Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Сегодня начали подачу в систему магистральных газопроводов газа из Святогорского месторождения, которое находится "внутри" большой, недавно приобретенной нами Юзовской площади. Чтобы сделать это возможным, наши специалисты из "Нафтогаз Разведка и Добыча" запустили новую установку подготовки газа, 26 км газопровода и подключили три скважины", - написал он.

Глава "Нафтогаза" отметил, что из плотных пород сложнее извлекать углеводороды, "но это возможно, если применять современные технологии".

"Запуск Святогорки – это хороший задел, чтобы как можно быстрее начать освоение Юзовской площади, как мы и обещали. В частности, нам не надо будет строить для Юзовки совершенно новую инфраструктуру - на первом этапе разработки Юзовки мы сможем использовать объекты, которые построили на Святогорке", - отметил глава "Нафтогаза".

По его словам, добычи газа плотных пород, и освоение Юзовки являются одними из ключевых проектов стратегии развития ресурсной базы "Нафтогаза", разработанной в прошлом году.

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