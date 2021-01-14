Хитрый ход НБУ, или как заставить курс расти даже при избытке предложения валюты

Как и предупреждал «Минфин» в утреннем прогнозе — фактически погоду на торгах в среду сделали Нацбанк и спекулянты. Причем в достаточно интересном формате.

Хитрый ход НБУ, или как заставить курс расти даже при избытке предложения валюты
Фото: admiralmarkets.com

При явном превышении предложения валюты в первой половине дня — НБУ вышел на торги с курсом покупки по 27,94 гривны за доллар, чем «напугал» тех потенциальных покупателей валюты, кто ждал минимальных уровней котировок.

В итоге — с утренних стартовых 28,00/28,02 гривен курс к 11 часам просел до 27,96/27,98 гривен, а затем до 27,95/27,97 к полудню и до 27,935/27,955 к обеду. Но выход Нацбанка перед самым обедом с ценником покупки по 27,94 гривен — сыграл злую шутку с нацвалютой. Клиенты-покупатели «испугались» подобных действий регулятора и стали оперативно закрывать свои сделки на опасениях, что курс начнет расти и «дно» достигнуто.

Это сразу же изменило расклад на торгах. Спрос резко вырос, а продавцы стали пользоваться ситуацией и поднимать свои ценники. К ним быстро присоединились и спекулянты.

И если к 14 часам доллар еще котировался по 27,935/27,955 гривен, то уже к 15 часам курс вздернули на мелких суммах до уровня 27,975/27,995 гривен, а завершилась сессия среды котировками по доллару 28,02/28,04.

Рост курса, при потенциально выигрышной ситуации для нацвалюты — очень порадовал экспортеров. Впереди период налоговых платежей и лишняя гривна от продажи валютной выручки по завышенным ценникам им явно не помешает. Нацбанк не пополнил резервы по 27,94 гривен, так как излишек предложения быстро выкупили «напуганные» покупатели и регулятор только провел определенную психологическую обработку рынка, но шуму наделал.

Если регулятор продолжит подобные операции в ближайшие дни, то даже при излишке предложения на межбанке — котировки продолжат расти за счет отложенного спроса, что на руку крупным экспортерам перед периодом бюджетных платежей.

Главные события 13 января на межбанке:

  1. При превышении предложения валюты на торгах, в конечном итоге — рост курса доллара с утренних 28,00/28,02 до 28,02/28,04 гривен к концу сессии.
  2. Нацбанк выходил на рынок с выкупом доллара по 27,94 гривен. Ничего в итоге не купил, но развернул своими действиями курс в сторону роста.
  3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 27,9715 гривен, а официальный на 14 января 2021 года установлен на отметке 27,9705 гривен за доллар.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
В Украине вступил в силу 16-дневный режим локдаунаВ Украине вступил в силу 16-дневный режим локдауна
Louis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларовLouis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на золото продолжают расти на фоне ослабления доллараЦены на золото продолжают расти на фоне ослабления доллара
В 2020 году растительному миру Украины нанесено около 312 млн гривен убытковВ 2020 году растительному миру Украины нанесено около 312 млн гривен убытков
Официальный курс доллара падает третий день подрядОфициальный курс доллара падает третий день подряд
Финансовый регулятор Великобритании предупредил о рисках инвестирования в криптовалютыФинансовый регулятор Великобритании предупредил о рисках инвестирования в криптовалюты
Курс Bitcoin установил новый исторический рекордКурс Bitcoin установил новый исторический рекорд
Биткоин установил новый рекорд - курс достиг 35 тысяч долларовБиткоин установил новый рекорд - курс достиг 35 тысяч долларов
ЮГОК в декабре нарастил производство концентратаЮГОК в декабре нарастил производство концентрата
Крупнейшая железорудная компания Индии нарастила добычу на 23%Крупнейшая железорудная компания Индии нарастила добычу на 23%
НБУ запустил интернет-магазин по продаже памятных монетНБУ запустил интернет-магазин по продаже памятных монет
Курс биткоина превысил $ 32,5 тысячиКурс биткоина превысил $ 32,5 тысячи
Последние новости
Подгружаем последние новости