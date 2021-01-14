Кредитный союз отказался от лицензии по собственному желанию

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензию у кредитного союза «Гудвил-Кредит» на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

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Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такое решение на заседании 11 января 2021 года на основании заявления финучреждения.

Что известно о КС

По состоянию на 1 октября 2020 года активы кредитного союза «Гудвил-Кредит» составили около 1,7 млн грн (0,03% общего объема рынка кредитных союзов).

У кредитного союза нет обязательств по договорам о привлечении взносов (вкладов) на депозитные счета.

Структура небанковского финансового рынка

Количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 2071 до 2065. Сейчас небанковский рынок состоит из 190 рисковых (non-life) (было 191) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 302 ломбардов, 322 кредитных союзов, 146 лизинговых компаний, 1020 (было 1025) финансовых компаний, 65 страховых брокеров.

За декабрь 2020 года финансовый рынок оставили 13 небанковских финансовых учреждений, среди которых 1 банк, 1 страховая компания, 1 лизингодатель и 11 финкомпаний. Все они отказались от лицензий по собственной инициативе.