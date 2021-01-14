Индекс Биг Мака. Доллар в Украине должен стоить около 11 гривен

Согласно индексу Биг Мака, $ 1 в Украине должен стоить около 11 гривен. Об этом сообщает издание The Economist.

Фото: delo.ua

На сегодня Биг Мак в Украине стоит 62 гривны, а в США — $ 5,66. Из этого следует, что один доллар, по индексу Биг Мака, должен торговаться по цене 10,95 гривен.

Это значит, что сейчас украинская гривна недооценена на 61,1%.

Самые недооцененные валюты

Ниже Украины в рейтинге «недооцененности национальных валют» находятся лишь четыре страны:

ЮАР (-61,9%)

Турция (-64,5%)

РоSSия (-68%)

Ливан (-68,7%).

Наиболее переоцененная валюта

Переоцененными по отношению к американскому доллару стали валюты трех стран:

Норвегии (+7,5%)

Швеции (+12,6%)

Швейцарии (+28,8%).

Напомним

В 2019 годуукраинская гривна была одной из наиболее недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг Мак, должен был составлять 10,05 грн/$.

В 2018 году гривна по «индексу Биг-Мака» была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда отмечалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.

Что оценивают

В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг-Мак», который продается в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США .

История рейтинга Биг-Мака

Рейтинг Биг Мака начали составлять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины так как в нем есть хлеб, мясо, и овощи.