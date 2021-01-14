Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года

По итогам января — ноября 2020 года самым прибыльным банком снова стал государственный Приватбанк. Об этом говорится в статистике Нацбанка.

Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года
Фото: antikor.com.ua

Топ-10 банков

  • Приватбанк — 25,032 млрд грн
  • Ощадбанк — 4,846 млрд грн
  • Райффайзен Банк Аваль — 3,741 млрд грн
  • ПУМБ — 2,489 млрд грн
  • ОТП Банк — 1,973 млрд грн
  • Укрсиббанк — 1,243 млрд грн
  • Ситибанк — 1,218 млрд грн
  • Альфа-Банк — 949,6 млн грн
  • Сбербанк — 931,23 млн грн
  • Креди Агриколь Банк — 895,46 млн грн

Топ-10 прибыльных банков оставил государственный Укргазбанк, чей результат (765,44 млн грн) не дал ему возможности занять место среди лидеров. Зато в топ-10 вошел Сбербанк.

Ранее сообщалось

  • Платежеспособные украинские банки получили чистой прибыли: в 2019 году — 59,634 млрд грн; в 2018 году — 21,7 млрд грн.
  • В 2017 году среди 82 функционирующих банков 19 были убыточными, в конце 2020 года — 11 убыточных из 73 действующих на рынке.

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