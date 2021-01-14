Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года

По итогам января — ноября 2020 года самым прибыльным банком снова стал государственный Приватбанк. Об этом говорится в статистике Нацбанка.

Фото: antikor.com.ua

Топ-10 банков

Приватбанк — 25,032 млрд грн

Ощадбанк — 4,846 млрд грн

Райффайзен Банк Аваль — 3,741 млрд грн

ПУМБ — 2,489 млрд грн

ОТП Банк — 1,973 млрд грн

Укрсиббанк — 1,243 млрд грн

Ситибанк — 1,218 млрд грн

Альфа-Банк — 949,6 млн грн

Сбербанк — 931,23 млн грн

Креди Агриколь Банк — 895,46 млн грн

Топ-10 прибыльных банков оставил государственный Укргазбанк, чей результат (765,44 млн грн) не дал ему возможности занять место среди лидеров. Зато в топ-10 вошел Сбербанк.

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