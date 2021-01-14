Биткоины стоимостью около $140 миллиардов застряли в заблокированных е-кошельках

Общая стоимость застрявших в цифровых кошельках биткоинов оценивается примерно в $ 140 млрд. На фоне значительного роста стоимости биткоина в последние несколько месяцев выросло и число запросов от пользователей, которые хотели бы вернуть доступ к цифровым кошелькам, отмечают в компании Wallet Recovery Services, которая помогает восстановить потерянные цифровые ключи.

Ежедневно с такими запросами к ней обращается 70 человек, это в три раза больше, чем в декабре.

С чем связана проблема