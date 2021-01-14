Биткоины стоимостью около $140 миллиардов застряли в заблокированных е-кошельках
Около 20% биткоинов, «добытых» со времени создания виртуальной валюты, хранятся в электронных кошельках, к которым потерян доступ.
Около 20% биткоинов, «добытых» со времени создания виртуальной валюты, хранятся в электронных кошельках, к которым потерян доступ. Об этом со ссылкой на данные компании Chainalysis
Сколько застряло денег
Общая стоимость застрявших в цифровых кошельках биткоинов оценивается примерно в $ 140 млрд. На фоне значительного роста стоимости биткоина в последние несколько месяцев выросло и число запросов от пользователей, которые хотели бы вернуть доступ к цифровым кошелькам, отмечают в компании Wallet Recovery Services, которая помогает восстановить потерянные цифровые ключи.
Ежедневно с такими запросами к ней обращается 70 человек, это в три раза больше, чем в декабре.
С чем связана проблема
Проблема застрявших в кошельках биткоинов, как отмечает газета, связана с одной из особенностей криптовалютной технологии — программное обеспечение для нее содержит сложный алгоритм, позволяющий создать собственный адрес (логин) для хранения биткоинов и связанный с ним ключ (пароль), который будет известен только самому создателю кошелка.
В отличие от банков, сервисов онлайн-кошельков и платежных систем, в инфраструктуре биткоина нет собственных службы восстановления или сброса паролей, а софт для криптовалюты позволяет любому человеку создать биткоин-кошелек без необходимости регистрироваться в финансовом учреждении или проходить какую-либо проверку личности.
Кто пострадал
Программист из Германии Стефан Томас, проживающий в Сан-Франциско, потерял доступ к кошельку, на котором хранится 7002 биткоина (около $ 220 млн). Биткоины он получил в 2011 году как вознаграждение за создание анимационного видео. Но несколько лет назад программист потерял бумагу, на которой записал пароль кошельку. По словам Томаса, идея быть самому себе банком аналогична идее делать самому себе обувь. «Причина, по которой у нас есть банки, заключается в том, что мы не хотим иметь дело со всеми теми вещами, которые делают банки», — отметил он.
Брэд Ясар, предприниматель из Лос-Анджелеса, вынужден держать дома несколько настольных компьютеров, содержащих тысячи биткоинов, которые он создал или добыл в первые дни после создания этой валюты. Он потерял свои пароли много лет назад и теперь хранит жесткие диски, содержащие их. «Я потратил сотни часов в течение нескольких лет, пытаясь вернуться в эти кошельки», — сказал он.
Предприниматель из Барбадоса Габриэль Абед потерял около 800 биткоинов (примерно $ 25 млн) в 2011 году, когда его коллега переформатировал ноутбук, содержащий секретные ключи к биткоин-кошельку. Абед отмечает, что до появления биткоина на острове Барбадос даже открыть счет в системе PayPal было практически невозможно, а открытость технологии биткоина, по его словам, впервые дала ему полный доступ к цифровому финансовому миру.