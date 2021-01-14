Вступил в силу закон о наказании за допуск клиентов без масок

Штраф установлен в размере от 3400 до 5100 грн.

Сегодня, 14 января, вступил в силу принятый Радой 17 декабря закон, предусматривающий штрафы за обслуживание клиентов без масок.

Документ опубликован в газете "Голос Украины" 13 января, сообщает пресс-служба парламента.

Законом установлены штрафы в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн) для юридического лица, физического лица-предпринимателя.

Документ предусматривает ответственность предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, нарушивших санитарное законодательство, а именно за осуществление пропуска, допуска лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности, изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию лица в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

Закон устанавливает также, что всех посетителей общественных помещений и транспорта должны предупреждать о необходимости ношения маски. В случае обнаружения посетителя без нее работники обязаны сделать устное предупреждение, отказаться обслуживать, вызвать полицию.

Аналогичный штраф в 3400-5100 гривен налагается, если и работники транспорта или учреждения не имеют масок или респираторов.

Напомним, что в ноябре Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за отсутствие масок в течение карантина в общественных помещениях и транспорте. Закон позволяет штрафовать тех людей, которые пренебрегают карантинными нормами и не надевают средства индивидуальной защиты. Штраф составляет 170-255 гривен.