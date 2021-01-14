Вступил в силу закон о наказании за допуск клиентов без масок

Штраф установлен в размере от 3400 до 5100 грн.

Вступил в силу закон о наказании за допуск клиентов без масок
Фото: Макс Требухов

Сегодня, 14 января, вступил в силу принятый Радой 17 декабря закон, предусматривающий штрафы за обслуживание клиентов без масок.

Документ опубликован в газете "Голос Украины" 13 января, сообщает пресс-служба парламента.

Законом установлены штрафы в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн) для юридического лица, физического лица-предпринимателя.

Документ предусматривает ответственность предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, нарушивших санитарное законодательство, а именно за осуществление пропуска, допуска лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности, изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию лица в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

Закон устанавливает также, что всех посетителей общественных помещений и транспорта должны предупреждать о необходимости ношения маски. В случае обнаружения посетителя без нее работники обязаны сделать устное предупреждение, отказаться обслуживать, вызвать полицию.

Аналогичный штраф в 3400-5100 гривен налагается, если и работники транспорта или учреждения не имеют масок или респираторов.

Напомним, что в ноябре Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за отсутствие масок в течение карантина в общественных помещениях и транспорте. Закон позволяет штрафовать тех людей, которые пренебрегают карантинными нормами и не надевают средства индивидуальной защиты. Штраф составляет 170-255 гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
В Украине вступил в силу 16-дневный режим локдаунаВ Украине вступил в силу 16-дневный режим локдауна
Louis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларовLouis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Витренко хочет перевести "Укртранснафту" под Минэнерго - в компании называют это незаконнымВитренко хочет перевести "Укртранснафту" под Минэнерго - в компании называют это незаконным
В Украине вступил в силу 16-дневный режим локдаунаВ Украине вступил в силу 16-дневный режим локдауна
Завтра в Украине вступает в силу локдаун: список запретовЗавтра в Украине вступает в силу локдаун: список запретов
С сегодняшнего дня вступила в силу единая цена на электроэнергиюС сегодняшнего дня вступила в силу единая цена на электроэнергию
Зеленский подписал закон об обеспечении сбора данных для декларирования объектов налогообложенияЗеленский подписал закон об обеспечении сбора данных для декларирования объектов налогообложения
Зеленский подписал закон о госбюджете-2021Зеленский подписал закон о госбюджете-2021
В РФ запретили импорт медицинских масокВ РФ запретили импорт медицинских масок
Министр экологии оценил незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в годМинистр экологии оценил незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год
Возмущенный Трамп отказался подписать антикризисный законопроект на 2,3 трлн долл.Возмущенный Трамп отказался подписать антикризисный законопроект на 2,3 трлн долл.
СБУ предотвратила незаконный вывоз из Украины "Кобзаря", изданного при жизни ШевченкоСБУ предотвратила незаконный вывоз из Украины "Кобзаря", изданного при жизни Шевченко
Последние новости
Подгружаем последние новости