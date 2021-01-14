Зимний локдаун ударил по рестораторам: кому хуже всех

Введенный в Украине локдаун, который продлится до 24 января, снова обрушил обороты заведений общепита. Об этом свидетельствуют данные компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster, пишет Сегодня.

Фото: unian.ua

У кого хуже всего ситуация

При этом хуже всего ситуация — у ресторанов и баров. Их обороты просели на 58% и 51% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кафе и кальянные потеряли 40% и 39% выручки соответственно. Пекарни — 37%, пиццерии — 23%, фастфуд — 14%, кондитерские — 16%, а кофейни — 12% от прошлогодних продаж.

Учреждения, и в прошлом году ориентировались только на доставку, в зимний локдаун выросли на 5%. А бизнес доставки суши показал рост на целых 25%.

Карантин. Что и как работает

С 8 по 24 января не будут работать:

учебные заведения, кроме дошкольных;

кафе, бары, рестораны, развлекательные заведения, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости;

учреждения культуры, фитнес-залы, бассейны;

непродовольственные рынки (продовольственные — с ограничениями);

кинотеатры и учреждения культуры.

Также запрещены все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных.

Продолжат работать:

общественный транспорт;

супермаркеты, аптеки;

банки, почтовые отделения;

АЗС (без зон общественного питания);

гостиницы;

салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи);

внутренние авиаперевозки.

Как локдаун повлияет на экономику

Национальный банк прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с введением локдауна с 8 по 24 января 2021 года.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.