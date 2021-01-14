Цены на золото продолжают расти на фоне ослабления доллара

Мировые цены на золото и серебро повышаются на фоне ослабления доллара: в среду, 13 января, утром унция золота подорожала на $ 15,7, или 0,85%, тогда как стоимость серебра выросла на 0,79%. Такую информацию предоставляют данные торгов, обнародованные на investing.com.

Цены на золото продолжают расти на фоне ослабления доллара
Фото: regnum.ru

Фьючерсные торги

Согласно этим данным, 13 января на 09:15 по киевскому времени февральский фьючерс на золото подорожал на 0,85%: стоимость за унцию поднялась до $ 1859,9.

Цена мартовского фьючерса на серебро при этом выросла до $ 25,637, подорожав на 0,79%.

Данные НБУ

Согласно данным НБУ, 1 грамм золота в Украине сегодня стоит 1651,70 грн, грамм серебра оценивается в 22,50 грн, стоимость платины зафиксировалась на отметке 947,46 грн/г, а палладия — 2125,82 грн/г.

Золото как инвестиция

Отношение экспертов к золоту как к инвестиционному активу неоднозначное. Одни пропагандируют его как безопасный актив с непроходящей, вечной ценностью, которая позволит сохранить капитал. Инвестиции в золото называют «тихой гаванью», так как этот актив растет в цене во время мировых и региональных кризисов. Это позволяет инвесторам переждать «плохие времена» и уберечь капитал от обесценивания.

Другие указывают на то, что золото давно стало товаром для спекуляций, и его цена при определенных условиях может рухнуть, как и цена любого другого товара.

С начала 2000-х годов цена золота на международных рынках неуклонно растет. С $ 220 за тройскую унцию в начале «нулевых», золото за 10 лет выросло в цене в разы и в 2020 году достигло отметки в $ 1832 за унцию.

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