Варвинский участок отдают "Юкрейниан Энерджи"

Кабинет министров заключил соглашение о разделе углеводородов на Варвинском нефтегазовом участке.

Соответствующее распоряжение премьер-министр Денис Шмыгаль подписал 13 января.

Согласно обнародованному на сайте Кабмина документу, одобрено подписание соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Варвинска, между Украиной и компанией "Юкрейниан Энерджи Л. Л. С." (Ukrainian Energy L. L. C.), за которой стоит американская Aspect Energy.

Соглашение заключено с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей горючих полезных ископаемых (природного газа, газа сланцевых толщ, газа центрально-бассейнового типа, газа (метана) угольных месторождений, нефти, конденсата) сроком на 50 лет .

Подписание семи соглашений для добычи газа в Украине правительство разблокировало 28 декабря 2020-го. 31 декабря они были подписаны.

Как сообщалось, в июле 2019 года правительство одобрило результаты СРП-конкурсов по девяти углеводородным участкам: "Укргаздобыча" (УГВ) в союзе с канадской Vermilion одержало победу по Балаклейскому и Ивановскому участкам, "Укргаздобыча" - по Берестянскому и Бузовскому, "Укрнефтебурение "- по Русановскому, американская Aspect Energy - по Варвинскому," ДТЭК "- по Зеньковскому," Гео Альянс "- по Софиевскому," Захиднадрасервис "- по Угневскому.

В то же время в ноябре 2020 года канадская Vermilion решила не участвовать в проектах из-за существенного снижения цен на газ и нефть по сравнению с 2019 годом, пандемии коронавируса и глобального экономического спада.