"Нафтогаз" начал добывать газ плотных пород

Начата подача в систему магистральных газопроводов газа из Святогорского месторождения Юзовской площади.

"Нафтогаз" начал добывать газ плотных пород

НАК "Нафтогаз Украины" запустил в работу первое месторождение газа плотных пород. Сегодня начата подача в систему магистральных газопроводов газа из Святогорского месторождения Юзовской площади.

Об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Чтобы сделать это возможным, наши специалисты по Нафтогаз Разведка и Добыча запустили новую установку подготовки газа, 26 км газопровода и подключили три скважины. Их особенность в том, что они пробурены в так называемые плотные коллекторы. То есть в породы с низкой проницаемостью, с которых добывать газ намного сложнее. Но возможно, если применять современные технологии", - написал он в фейсбуке.

Коболев заметил, что это пилотный проект. В дальнейшем компания планирует освоение других площадей, где есть перспективы добычи газа плотных пород (tight gas).

"Украина богата его залежами, разработка которых может стать новым этапом для отрасли", - подчеркнул он.

Добычу газа плотных пород и освоение Юзовской площади Коболев назвал ключевыми проектами стратегии развития ресурсной базы "Нафтогаза", разработанной в прошлом году.

Как сообщалось, в декабре"Нафтогаз" за 15 млн долларов купил Юзовский нефтегазовый участок.

Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. На месторождении можно добывать до 20 млрд куб. м газа в год.

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