Цена на газ в Европе достигла двухлетнего максимума

Только за последний месяц стоимость голубого топлива на хабе TTF выросла на 34%.

Цена на газ в Европе достигла двухлетнего максимума
Фото: vesti-ukr.com

Цена на природный газ на голландском хабе TTF по контракту day-ahead (на день вперед) достигла отметки 21,3 евро/МВт·ч. Это самый большой показатель за последние два года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Европейской энергетической биржи (ЕЕХ).

Отмечается, что с начала отопительного сезона в Украине цены на газ на европейских хабах выросли на 48%.

Только за последний месяц стоимость голубого топлива на хабе TTF выросла на 34% (с 15,93 до 21,3 евро/МВт·ч), а за первые пять дней этого года с 6 по 11 января - на 21% (с 17,73 до 21,3 евро/МВт·ч).

Рост цен эксперты газового рынка связывают с ухудшением погодных условий и оттоком поставок сжиженного природного газа (СПГ) на рынки стран Азии.

Напомним, Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" готова в рамках тарифного плана "Месячный" обезпечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за 1 куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

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