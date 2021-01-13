Импорт стальной проволоки для предварительно напряженного железобетона подрывает рынок США

Импорт стальной проволоки для предварительно напряженного железобетона подрывает рынок США

Как сообщает Yieh.com, Комиссия по международной торговле США 8 января 2021 г. определила, что импорт стальной проволоки для предварительно напряженного железобетона из Аргентины, Колумбии, Египта, Нидерландов, Саудовской Аравии, Тайваня, Турции и ОАЭ принес материальный ущерб для промышленности США, поскольку они продаются по ценам ниже справедливой стоимости на рынке США и субсидируются правительством Турции.

Согласно положительному решению, принятому комиссией, Министерство торговли США введет антидемпинговые пошлины на импорт предварительно напряженных железобетонных стальных тросов из Аргентины, Колумбии, Египта, Нидерландов, Саудовской Аравии, Тайваня, Турция и ОАЭ, а также компенсационную пошлину на те же продукты из Турции.

Кроме того, также сделаны отрицательные выводы о критических обстоятельствах в отношении рассматриваемых товаров из Колумбии, Египта, Нидерландов и Турции, которые были проданы на рынке США по цене ниже справедливой. Следовательно, с этих продуктов не будут взиматься антидемпинговые пошлины с обратной силой.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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